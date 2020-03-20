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21 марта • обновлено в 01:57
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В одном селе 11 больных: глава ОГА записал видеообращение из-за вспышки COVID-19 на Буковине

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Состояние здоровья 25 жителей Черновицкой области, у которых диагностировали коронавирус, стабильное, но у двух обнаружили пневмонию.

Об этом 20 марта рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Соответствующее видео было опубликовано на странице администрации в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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Сергей Осачук

Сергей Осачук

Скрин видео

География распространения COVID-19 в регионе выглядит так:

  • 11 человек инфицированы в селе Колинковцы Хотинского района;

  • 7 человек – в Бруснице Кицманского района;

  • 1 человек – в Хотине;

  • 1 человек – в Топоровцах Новоселицкого района;

  • 1 человек – в Лужанах Кицманского района;

  • 1 человек – в Черновцах;

  • 1 человек – в Ежовцах Сторожинецкого района.

"У всех пациентов состояние здоровья стабильное, они находятся под наблюдением врачей... Хочу отметить, что один пациент проходит лечение амбулаторное. Он также чувствует себя хорошо и лечение осуществляется под наблюдением семейного врача", – сказал Осачук.

Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоривцы, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда.

Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Украинская правда

Как писал OBOZREVATEL, в Черновцах детям до 14 лет запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

Всего в Украине по состоянию на 20 марта подтвержден уже 41 случай заражения людей коронавирусом.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Черновцы
Теги
инфекция видео болезнь
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