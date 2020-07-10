COVID-19 можно определить по голосу, – ученые

Американские ученые выяснили, что COVID-19 можно определять по голосу.

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Результаты исследований Массачусетского технологического института опубликованы на сайте IEEE. Как пояснили эксперты, при затрудненном дыхании или любых других проблемах с легкими появляются отличительные черты голоса.

Во время заражения коронавирусом, заявили ученые, из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов звука, которые могут производить голосовые связки.

Это исследователи подтвердили в ходе эксперимента. Они проанализировали голоса знаменитостей, которые болели коронавирусом бессимптомно, до и после заражения.

В университете заявили, что даже бессимптомная форма новой инфекции влияет на разнообразие интонаций.

Как ранее писал OBOZREVATEL: