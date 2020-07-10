COVID-19 можно определить по голосу, – ученые
Американские ученые выяснили, что COVID-19 можно определять по голосу.
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Результаты исследований Массачусетского технологического института опубликованы на сайте IEEE. Как пояснили эксперты, при затрудненном дыхании или любых других проблемах с легкими появляются отличительные черты голоса.
Во время заражения коронавирусом, заявили ученые, из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов звука, которые могут производить голосовые связки.
Это исследователи подтвердили в ходе эксперимента. Они проанализировали голоса знаменитостей, которые болели коронавирусом бессимптомно, до и после заражения.
В университете заявили, что даже бессимптомная форма новой инфекции влияет на разнообразие интонаций.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Доктор Евгений Комаровский пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.
По мнению Комаровского, популярным курортам, в частности в Турции и Египте, грозит серьезный удар, если кто-то из отдыхающих заразится там коронавирусом и умрет.
Евгений Комаровский также заявил, что категорически против нового жесткого карантина в Украине.