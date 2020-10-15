COVID-19 может вызвать проявления шизофрении – ученые

Люди, заразившиеся COVID-19, помимо всего рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.

К такому выводу пришли ученые из Бразилии, говорится в их статье на medRxiv. Исследователи уточнили, что заметили некую закономерность: у пациентов с COVID-19 могут проявляться нейропсихиатрические и/или неврологические симптомы.

"Мы обнаружили, что тревожность и когнитивные нарушения проявляются у 28-56% инфицированных SARS-CoV-2 людей с легкими респираторными симптомами или без них и связаны с изменением толщины коры головного мозга", – объяснили исследователи.

Кроме того, у 19% людей, умерших от коронавируса, были обнаружены гистопатологические признаки повреждения мозга. При этом во всех его пораженных тканях выявили очаги инфекции SARS-CoV-2, особенно в астроцитах – клетках, отвечающих за связь нейронов.

"Инфекция астроцитов, полученных из нервных стволовых клеток, изменила энергетический метаболизм (обмен веществ. – Ред.), изменила ключевые белки и метаболиты, используемые для подпитки нейронов и биогенеза нейротрансмиттеров, и снизила жизнеспособность нейронов", – рассказали ученые.

В итоге они пришли к выводу, что SARS-CoV-2, достигая мозга, заражает астроциты и вызывает нейропатологические изменения, которые способствуют структурным и функциональным изменениям в мозгу пациентов с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые в Великобритании обнаружили, что COVID-19 может вызвать внезапную и необратимую потерю слуха. Они добавили, что такие проблемы требуют раннего выявления и неотложного лечения.