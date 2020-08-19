COVID-19 может вызвать редкий воспалительный синдром у детей – ученые

COVID-19 может вызывать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, который отличается от болезни Кавасаки.

Об этом заявили исследователи из Королевского колледжа Лондона, передает Daily Mail. Заболевание проявляется, в частности, сыпью, лихорадкой и болями в животе.

Считается, что гипервоспалительное состояние у детей при инфицировании является замедленным иммунным ответом на новую инфекцию.

Несмотря на предполагаемую связь с коронавирусом и сходство с болезнью Кавасаки, ученые выяснили, что MIS-C – это отдельное уникальное состояние, связанное с влиянием инфекции SARS-CoV-2 на организм.

Современные методы лечения MIS-C эффективны и включают стероиды, антикоагулянты, иммуноглобулин. В некоторых случаях необходима вентиляция легких и госпитализация.

Доктор Ману Шанкар-Хари, соавтор исследования, отметил, что теста на болезнь Кавасаки или MIS-C не существует.

"Есть общие клинические особенности. Таким образом, лучше всего обратиться к врачу, если ваш ребенок нездоров", – сказал ученый.

В новом исследовании изучался иммунный ответ у 25 детей (15 мальчиков и 10 девочек) с MIS-C в возрасте от 7 до 14 лет.

У всех детей были симптомы мультисистемного воспалительного синдрома. У 18 детей были явные проблемы с желудочно-кишечным трактом, у 7 – признаки пневмонии.

Пациентам провели тесты на антитела, чтобы узнать, были ли они ранее инфицированы SARS-CoV-2. 17 результатов были положительными (68%).

Хотя восемь из них дали отрицательный результат на антитела, врачи считают, что в какой-то момент дети контактировали с SARS-CoV-2.

"Это исследование подчеркивает, что, в отличие от болезни Кавасаки, MIS-C связан с инфекцией SARS-CoV-2 с различными клиническими и иммунными данными", – добавил Шанкар-Хари.

Исследователи обнаружили, что состояние MIS-C заставляет организм вырабатывать меньше B- и T-клеток, которые являются частью иммунного ответа и помогают бороться с болезнями. Это снижение наблюдается и у взрослых с COVID-19.

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