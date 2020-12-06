COVID-19 может стать причиной проблем с эрекцией у мужчин

Мужчины, перенесшие COVID-19, могут страдать от долгосрочных последствий для здоровья от вируса, в частности, от эректильной дисфункции.

Об этом заявила эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Дена Грейсон, пишет DailyMail. По ее словам, это связано с тем, что новый коронавирус может вызывать проблемы в сосудистой сети.

"Дело не только в том, что этот вирус может убить вас, но и в том, что он может вызвать долгосрочные, пожизненные, потенциально, осложнения", – сказала она.

Несмотря на то, что большинство людей благополучно выздоравливают от COVID-19, со временем у них могут обнаружиться "долгосрочные негативные последствия инфекции". В том числе, и неврологические осложнения, подчеркнула Грейсон.

Доктор Дена Грейсон dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса, которые способны передаваться человеку.

Об этом предупредила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. Она отметила, что находку сделали на юго-западе Китая, однако схожие с Sars-CoV-2 вирусы были обнаружены у животных и за пределами Поднебесной.