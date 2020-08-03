COVID-19 может спровоцировать потерю волос: медики пояснили связь

Некоторые поборовшие COVID-19 пациенты жалуются на чрезмерное выпадение волос.

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Вероятно, такой эффект мог спровоцировать коронавирус, пишет ScienceAlert. Центры по контролю и профилактике заболеваний не рассматривают выпадение волос как симптом COVID-19, но врачи подтверждают это проявление у части инфицированных.

"Как правило, мы наблюдаем это у людей с довольно тяжелыми случаями", – сказал доктор Нейт Фавини, медицинский руководитель практики первичной медпомощи Forward, которая собирает данные о пациентах с коронавирусом.

В частности, проблему с волосами спустя более трех с половиной месяца после симптомов COVID-19 заметила 56-летняя жительница района Лонг-Айленд в Нью-Йорке Пегги Гороли.

Как рассказала женщина, она теряет целые пучки волос в душе. Кроме того, пациентка до сих пор борется с такими симптомами, как усталость, туман в голове, учащенное сердцебиение и одышка. Гороли тяжело подниматься по лестнице или даже просто ходить по продуктовому магазину.

Женщина входит в группу поддержки на Facebook для пациентов с COVID-19. "Я зашла туда однажды, и кто-то написал: "Кто-нибудь теряет волосы?" И люди на самом деле показывали пучки волос в своих руках. Так что я знаю, что я не сумасшедшая", – рассказала женщина.

Ее 23-летняя дочь, у которой был положительный тест на коронавирус в апреле, также начала терять волосы.

Доктор Фавини пояснил, что пациенты с коронавирусом могут страдать от телогенного оттока – состояния, которое приводит к тому, что волосы перестают расти и в конечном итоге выпадают примерно через три месяца после травматического события.

В то время как среднестатистический здоровый человек теряет около сотни волос в день, люди с такой патологией могут потерять примерно в три раза больше.

"Когда тело находится в действительно стрессовой ситуации, оно в основном забирает энергию от роста волос на более важные вещи", – сказал Фавини. Он добавил, что стресс может быть как физическим, так и психическим.

Такое состояние обычно длится около шести месяцев, при этом пациенты теряют до половины волос на голове.

Исследования показывают, что женщины в возрасте от 40 до 50 лет чаще, чем другие группы, заболевают хроническим телогенным оттоком, но эксперты не уверены, сохраняется ли эта тенденция в случаях коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области, "красной зоне" по распространению COVID-19, многие местные жители не придерживаются элементарных правил карантина.