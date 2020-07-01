Коронавирус может проникать в сердце и поражать его, – ученые

Вирус SARS-CoV-2 может проникать непосредственно в клетки сердца через сосуды и размножаться там.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщается в новом исследовании американских ученых на основании экспериментов с клетками сердечной мышцы, полученными с помощью технологии стволовых клеток. Результаты работы были обнародованы на сайте медицинского центра Седарс-Синай.

Исследователи отметили, что у многих пациентов с коронавирусом возникают осложнения сердечно-сосудистой системы, среди которых аритмия, сердечная недостаточность, вирусный миокардит. Природа этого до сих пор не была четко ясна.

В ходе экспериментов выяснилось, что клетки сердца изменяют профиль экспрессии своего гена, подтверждая, что они могут быть активно инфицированы CОVID-19 и активируют врожденные "защитные механизмы", пытаясь побороть вирус.

"Эта пандемия в основном определяется респираторными симптомами, но есть и сердечные осложнения... Хотя они могут быть результатом массового воспаления в ответ на вирус, наши данные предполагают, что это также может быть непосредственное поражение вирусом COVID-19", – сказал директор Института регенеративной медицины и профессор биомедицинских наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Оксфордском университете заявили об успешном завершении второй фазы испытания вакцины от COVID-19.