COVID-19 может понизить умственные способности – ученые

Перенесенный COVID-19 может привести к неврологическим проблемам и ухудшению умственных способностей.

К такому выводу пришли британские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона, проанализировав данные когнитивных тестов от 84 285 участников исследований, передает портал Medrxiv.

В тестировании принимали участие британцы, которые перенесли коронавирус в разной форме. Им провели тесты на остроту памяти и когнитивные навыки с использованием Great British Intelligence Test. Также учитывались возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности, хронические болезни.

"Люди, которые выздоровели, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит", – сказано в отчете.

Как отметили ученые, COVID-19 негативно сказался на способности пациентов понимать текст и смысл слов, решать задачи. В то же время исследователи не заметили значительного ухудшения способности запоминать числа, пространственной памяти или восприятия эмоций. Более серьезные умственные нарушения были выявлены у пациентов, которые болели в тяжелой форме.

"Наш анализ показывает гипотезу, что коронавирус может влиять на когнитивные функции, дефицит которых сохраняется после выздоровления", – отметил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

Результаты тестов, по словам авторов исследования, являются доказательством, что COVID-19 оказывает мультисистемное влияние на организм человека.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые провели исследование, которое показало, что "антикоронавирусная" плазма не снижает риск осложнений при COVID-19.