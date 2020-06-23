В условиях пандемии COVID-19 использование многоразовых чашек для напитков в заведениях может быть так же безопасно, как и одноразовых.

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Для этого необходимо соблюдать правила "базовой гигиены", сказано в заявлении, подписанном более 100 вирусологами, эпидемиологами, биологами, химиками и врачами из 18 стран, включая Великобританию, США и Францию, передает Daily Mail.

Эксперты опубликовали свой призыв на фоне резкого увеличения одноразовых пластиковых отходов во время пандемии.

Они отметили, что многоразовую посуду нужно регулярно мыть с обычным бытовым дезинфицирующим средством и горячей водой, а персоналу и посетителям – мыть руки с мылом или пользоваться антисептиком и избегать прикосновений к глазам, рту и носу.

"Исходя из наилучшей имеющейся научной информации и руководящих указаний специалистов общественного здравоохранения, ясно, что многоразовую посуду можно безопасно использовать, применяя базовую гигиену", – сказано в заявлении.

В то же время популярные сети заведений Starbucks и Caffe Nero приостановили использование многоразовых кофейных чашек в магазинах.

"Одноразовый пластик по своей природе не безопаснее, чем многоразовые, и вызывает дополнительные проблемы со здоровьем населения после его утилизации", – добавили эксперты.

119 подписантов, к которым присоединился Гринпис, добавили: исследования указывают на то, что COVID-19 распространяется в основном от вдыхания аэрозольных капель с частицами вируса, а не от контакта с поверхностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский анонсировал усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта в Украине относительно соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее наше издание публиковало рекомендации экспертов о том, как избежать заражения COVID-19 во время посещения заведений общественного питания.