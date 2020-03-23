Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации по захоронению умерших от коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге в понедельник, 23 марта, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"ВОЗ не рекомендует никаких особых правил для погребения умерших от COVID-19. В то же время наш оперативный штаб, который работает при Минздраве, подробно рассматривал этот вопрос, определил все возможные риски, которые могут возникнуть в дальнейшем при погребении больных с COVID-19. Мы разработали определенную инструкцию, и эта инструкция ложится в нормативно-правовой акт МЗ", – сказал Ляшко.

Он пояснил, что наибольший риск при погребении возникает из-за ритуальных обрядов. Большое скопление людей, прощальные поцелуи – это точки риска, которые надо исключать и предотвратить.

"Мы вынуждены вам порекомендовать уменьшить время и количество гостей, которые провожают человека, умершего от COVID-19, в последний путь", – заявил врач.

Коронавирус в Украине Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, за понедельник, 23 марта, в Италии от коронавируса погибло 602 человека. Вместе с тем, в стране второй день подряд наблюдается тенденция к снижению смертности от болезни.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!