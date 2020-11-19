Коронавирусу легче развиваться в легких курильщиков: ученые показали разницу

Курение способствует более тяжелому течению COVID-19 и повышает риск летальности коронавирусной болезни.

Это происходит в том числе из-за блокирования интерферонов. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), передает Cell Stem Cell.

Ученые на примере ткани дыхательных путей, созданной из стволовых клеток, смоделировали заражение вирусом SARS-CoV-2 человека, который курит, и человека без этой вредной привычки.

Для этого ткани вырастили из стволовых клеток дыхательных путей пяти молодых здоровых некурящих доноров. Чтобы получить клетки "курильщика", ткани обрабатывали сигаретным дымом ежедневно на протяжении четырех дней.

"Наша модель воспроизводит верхнюю часть дыхательных путей, которая является первым местом, куда попадает вирус. Здесь вырабатывается слизь для улавливания вирусов, бактерий и токсинов", – отметил ведущий автор исследования Бриджит Гомпертс.

Оба вида тканей ученые заразили живыми вирусами SARS-CoV-2. В моделях, на которые воздействовали дымом, развилось в два-три раза больше инфицированных клеток.

Развитие патогена в легких. Сравнение Cell Stem Cell

В частности, это произошло из-за блокирования интерферонов. Эти белки играют решающую роль в раннем иммунном ответе организма. Они "заставляют" инфицированные клетки производить противовирусные белки и "предупреждают" неинфицированные клетки о появлении патогена.

Cell Stem Cell

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи предупредили, что передозировка и побочные эффекты витаминов, которые часто рекомендуют принимать как профилактику и лечение COVID-19, могут спровоцировать более тяжелые последствия, чем сам коронавирус.