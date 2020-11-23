COVID-19 лечат антибиотиками и это ужас, – инфекционист

Из-за бесконтрольного применения антибиотиков в результате самолечения от коронавируса в стране сложилась катастрофическая ситуация.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. "С антибиотиками это ужас. Откровенно говоря, я в шоке, потому что люди приходят в больницы, самостоятельно приняв 2-3 антибиотика, не осознавая ни их взаимодействия, ни последствий приема", – заявил он.

По его оценкам, это может привести к тому, что из лечебных протоколов придется изъять "целые группы" антибиотиков.

Как пояснил медик, причина заключается в том, что, "если антибиотики используются бесконтрольно, то есть неполная доза, неполноценный курс, смешивание, использование антибиотиков не по показаниям, микробы становятся нечувствительными к этим антибиотикам".

Учитывая это, Курпита выступил за полный запрет свободной продажи антибиотиков в Украине без рецепта.

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Как писал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог Сергей Дубров назвал единственное условие, при котором больным коронавирусом стоит лечиться антибиотиками.

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