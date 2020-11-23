Степанов сообщил, когда определится дата поставок вакцин против COVID-19 в Украину

Дата поставки в Украину вакцины против коронавируса от фонда COVAX станет известна после 7 декабря, когда будут подписаны технические документы.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, выступая в эфире телеканала "Украина 24". Он напомнил, что, согласно договору с COVAX, стране предоставят 8 млн доз препарата.

Максим Степанов включился в эфир с помощью видеосвязи Скриншот трансляции

"У нас подписание технических документов до 7 декабря. После 7 декабря сможем сразу сказать, когда будут первые поставки вакцин", – сказал министр.

Также Украина находится на разных стадиях подписания документов и переговоров "со всеми ведущими компаниями, которые производят и разрабатывают вакцины", добавил Степанов.

Он напомнил, что зарегистрированных вакцин против новой инфекции в мире еще нет.

"Но со всеми компаниями – это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайская компания Sinopharm, компания Johnson & Johnson – со всеми мы ведем переговоры и находимся на разных стадиях подписания договоров", – сказал министр.

Он пообещал сообщить, когда будут подписаны договоры и появятся конкретные даты и объемы поставок от различных компаний.

"Наша стратегия – максимально диверсифицировать. Должны вести переговоры со всеми компаниями, которые в состоянии будут поставить вакцины на территорию Украины", – подчеркнул министр здравоохранения.

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