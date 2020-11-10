Голубовская о коллапсе медиков из-за COVID-19: ночью снятся только больные и их снимки

У врачей, которые находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом в Украине, наблюдается "психологический коллапс".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская. По ее словам, медики и медицинская система "оказались на войне" из-за пандемии.

"Тот умирает, того откачивают, все эти койки… Ночью снятся только больные и их снимки", – сказала врач.

Она выступает за введение в стране повторного жесткого карантина. Локдаун, по мнению инфекциониста, самый лучший способ минимизации рисков COVID-19.

"Понимаю, что здоровым людям может не нравиться карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу с 1 сентября. Через две недели Киев оказался в "оранжевой" зоне, все бегают и ищут койку с кислородом.

Что лучше: дома посидеть или искать койку с кислородом? В таких болезнях мы не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков", – заверила Голубовская.

Ольга Голубовская Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, карантин выходного дня в Украине хотя и повлияет на заболеваемость, но не сможет радикально изменить ситуацию с COVID-19, в отличие от повторного локдауна. Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов.