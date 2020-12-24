Голубовская ответила на критику ВОЗ по закупке экспериментальных лекарств от COVID-19

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская не согласилась с позицией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выразила обеспокоенность из-за выделения Украиной средств на экспериментальные лекарства против COVID-19.

Письмо директора регионального Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге врач прокомментировала на странице в Facebook 24 декабря. Свой пост эксперт начала фразой: "У меня нет слов".

"Мы тоже очень обеспокоены тем, что Клюге не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь", – подчеркнула Голубовская.

Она написала, что в ВОЗ, вероятно, нажаловались "активисты от медицины из числа бывших так называемых государственных деятелей, разваливших систему стандартизации медицинской помощи".

Однако, по словам Голубовской, Всемирную организацию здравоохранения "забыли" проинформировать, что украинские доктора не имеют права назначать лекарственные средства против COVID-19, не входящие в протокол.

"Также они "забыли" (а, скорее, не знали) о том, что весь мир назначает разные методы лечения, не имеющие четких доказательств по понятным всем вменяемым людям причинам, и это лечение называется "экспериментальным", или "сострадательным" и направлено на возможность дать пациенту шанс на выживание", – подчеркнула инфекционист.

Она напомнила, что медики в свою очередь были обеспокоены протоколами ВОЗ, которые в начале пандемии запрещали назначать гормоны. Это повышало бы смертность, "если бы не наши самоотверженные доктора".

Инфекционист отметила, что медики лечили инфицированных "таким образом, чтоб они могли выжить, а не путем соблюдения ошибочных рекомендаций, которые в дальнейшем были исправлены".

Голубовская подытожила, что одни только маски и пульсоксиметры не смогут спасти людей, а если их не лечить, то "не хватит никакого кислорода"

Украина, как пояснила врач, применяет современные методы лечения, схемы терапии, которые хорошо себя зарекомендовали.

"Поэтому, вероятно, и смертность у нас не такая, как в некоторых цивилизованных странах", – указала врач.

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Facebook / Ольга Голубовская

Напомним, в ВОЗ заявили, что обеспокоены решением Кабинета министров Украины выделить 125 млн грн на тоцилизумаб и иммуноглобулин – экспериментальные лекарства от COVID-19. Организация посоветовала направить деньги на кислород, маски и пульсоксиметры, оборудование, пригодное для отделений интенсивной терапии.

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