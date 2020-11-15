Врачи будут решать, кому жить: Украине спрогнозировали сценарий Италии с COVID-19

Если игнорирование правил карантина и общая ситуация с COVID-19 в Украине не изменится, не исключено введение протокола "сортировки" больных в медицинский учреждениях.

Это означает, что врачам придется выбирать, кому из пациентов оказывать помощь. В комментарии изданию "Страна" директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины Виктория Задорожная сказала, что "такая ситуация у нас может быть".

"Учитывая, что у нас много людей не придерживаются противоэпидемиологических мер: дистанция, маски и санитайзеры", – уточнила эпидемиолог.

Она сказала, что "если все это будет продолжаться – мы к этому дойдем". Задорожная также обратила внимание на сложную ситуацию в больницах страны.

"Если бы вы побывали 10 минут в инфекционных отделениях, где лечат больных от коронавируса, вы бы увидели, какой груз на медицинских работниках. Они не успевают, некуда уже ложить больных, много тяжелых больных. Так как чем больше людей болеют, тем больше будет "тяжелых", – сказала она.

Директор Института эпидемиологии подчеркнула, что если люди "не будут оберегать себя сами", то мест в больницах все равно будет недостаточно, сколько бы их не открыли.

Задорожная считает, что Украине грозит "итальянский" сценарий. Она отметила, что в таком случае надлежащее лечение и помощь могут получить те, у кого больше шансов выжить.

"Будет такое как в Италии – когда больных привозили, не хватало коек для помощи, врачей и аппаратов ИВЛ. Они были вынуждены оказывать помощь тем, кто имел больше перспектив выжить. Это не потому что они так хотели. Вот это самое страшное, что может быть, если люди и дальше будут так относиться к безопасности", – сказала эксперт.

Эпидемиолог Виктория Задорожная Укринформ

Напомним:

По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Украине официально подтверждены 535 857 случаев коронавируса. Из них 10 681 – выявлен за минувшие сутки . От COVID-19 в стране умерли 9603 человека, а 241 444 пациента полностью побороли болезнь.

В Киеве по состоянию на утро 15 ноября зафиксировали 50 620 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 921 жителя столицы.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в очередной раз вошла в топ-10 мирового рейтинга по количеству больных COVID-19 за сутки 13 ноября.