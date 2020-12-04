Эпидемиолог разоблачил опасный "фуфломицин", массово продаваемый в пандемию

В Украине во время пандемии COVID-19 массово продают так называемые рециркуляторы – УФ-лампы закрытого типа, которые с помощью бактерицидного действия якобы должны защищать от инфекций, но являются просто "фуфломицином".

Более того, такое приспособление может быть опасным. Об этом заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Андрей Александрин Скрин видео

Как казал Александрин, рециркуляторы активно распространяют на украинском рынке. В частности, его покупают во многие школы и садики.

"Это обычный фуфломицин, который никому не нужен", – подчеркнул врач.

Он добавил, что во время работы ультрафиолетовые лампы вырабатывают озон. "Он относиться к первой категории яда. И этим всем дети дышат!" – возмутился эксперт.

"Мы создаем условия не только в школах и в садиках, при которых идеально заболеть, но еще и травим", – сказал Александрин.

Пример рециркулятора tehnika.expert

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