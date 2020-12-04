Эпидемиолог назвал условие победы над пандемией COVID-19

Вакцинация является основой борьбы с пандемей COVID-19, и остановить эпидемию можно, лишь достигнув коллективного иммунитета в 70% популяции.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов. Программа, в которой инфекционист принял участие с помощью видеоконференции, транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Михаил Фаворов Скриншот видео

Фаворов напомнил, что получить иммунитет к коронавирусу можно также после перенесенного заболевания. Другой путь – прививка.

"Мы должны получить 70% населения с антителами к данной инфекции. И это может быть либо за счет перебеливания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что только достигнув 70% иммунитета в популяции, можно остановить COVID-19.

Добавим, по результатам социологического опроса "Свободы слова", больше половины украинцев (57,2%) планируют вакцинироваться против COVID-19, когда препарат будет доступен.

Как писал OBOZREVATEL: