Эпидемиолог назвал условие победы над пандемией COVID-19
Вакцинация является основой борьбы с пандемей COVID-19, и остановить эпидемию можно, лишь достигнув коллективного иммунитета в 70% популяции.
Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов. Программа, в которой инфекционист принял участие с помощью видеоконференции, транслировалась на YouTube-канале Shuster online 4 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Фаворов напомнил, что получить иммунитет к коронавирусу можно также после перенесенного заболевания. Другой путь – прививка.
"Мы должны получить 70% населения с антителами к данной инфекции. И это может быть либо за счет перебеливания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что только достигнув 70% иммунитета в популяции, можно остановить COVID-19.
Добавим, по результатам социологического опроса "Свободы слова", больше половины украинцев (57,2%) планируют вакцинироваться против COVID-19, когда препарат будет доступен.
Как писал OBOZREVATEL:
Украина получит до 8 миллионов доз вакцины против коронавируса от фонда COVAX несколькими траншами. Первый из них, вероятно, поступит весной 2021 года.
Вакцины хватит на 4 млн граждан (каждому необходимо две инъекции).
Украинское правительство не рассматривает закупку и использование российского препарата "Спутник V".
О том, кто из украинцев получит прививки против коронавируса в первую очередь, читайте в нашем материале по ссылке.