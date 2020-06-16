В Украине 20 лет не проводили перепись населения: коронавирус вскрыл проблему

Показатели количества тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения в Донецкой области были рассчитаны ошибочно из-за отсутствия переписи и актуальных данных о количестве жителей Донбасса.

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Об этом сообщается в материале "ВВС Украина". Журналисты ссылаются на собеседника в обладминистрации, который "не уполномоченный комментировать этот вопрос официально".

По его словам, в конце мая текущего года, когда все украинские регионы постепенно снимали запреты, открывали кофейни, парки и школы, Донецкая область никак не могла выйти из жесткого карантина.

Тестов в области тогда действительно делали немного, но основная проблема, по мнению собеседника, была в том, что показатели для области правительство посчитало, исходя из населения в 4,2 млн человек.

Эти данные рассчитывались, исходя из результатов последней переписи населения в 2001 году, с поправкой на некоторые демографические изменения. Кроме того, эта цифра – оценка, определенная в Киеве для всей территории области, а не только контролируемой правительством части.

В то же время реальное население всей Донецкой области значительно уменьшилось с начала военных действий. Таким образом, пояснил представитель ОГА, нормы Минздрава оказались просто невыполнимыми.

22 мая Министерство здравоохранения пересчитало показатели, исходя из более реалистичной оценки в 1,9 млн населения на территориях, которые контролируются украинскими властями. Только в первые дни июня регион начал выходить из карантина.

"Со старыми цифрами это было просто нереально", – отметил собеседник ВВС.

Добавим, по состоянию на 16 июня в подконтрольной Киеву части Донецкой области зафиксировано 338 случаев COVID-19, из которых 6 летальных.

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