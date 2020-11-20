Комаровский дал совет по самоизоляции после контакта с больным COVID-19. Видео

Если переболевший COVID-19 человек контактировал с инфицированным, ему однозначно нужно идти на самоизоляцию.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в новом видео о коронавирусе. Ролик был опубликован на YouTube-канале украинского педиатра (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Врач отметил, что в этом контексте сразу возникает масса вопросов: была ли болезнь подтверждена тестами, выработались ли у переболевшего антитела и можно ли этим тестам верить.

"С точки зрения здравого смысла: опасны ли вы? Переносчик ли вы? С вероятностью, значительно превышающей 99,9%, вы не заразны. И никакой не разносчик. Хотя бы потому, что для того, чтобы быть реально разносчиком, вы должны быть человеком, который не способен вырабатывать антитела", – считает доктор.

"Но ведь один из тысячи (или, может, один из 10 тысяч) не в состоянии сформировать адекватный иммунитет. Опять таки, есть единичные случаи повторного заражения", – подчеркнул он.

Медик еще раз сказал, что ответственность на себя никто не хочет брать. Поэтому в таких случаях нужно пойти на самоизоляцию.

Отметим, по словам Комаровского, теоретически человек, у которого появились симптомы COVID-19, будет заразным около 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский раскритиковал ограничения, введенные карантином выходного дня в Украине. Однако, любое пресечение массовых социальных контактов будет влиять на заболеваемость, подчеркнул он.