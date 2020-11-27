Данилов: проблемы с кислородом в Украине нет

В Украине нет проблем с производством медицинского кислорода, необходимого для лечения коронавируса, но есть логистические и технические вопросы.

Такое заявление в интервью изданию "Фокус" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, трудности с обеспечением пациентов кислородом не являются массовым явлением.

"Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут", – заявил секретарь СНБО.

Он согласился, что иногда "возникают нестандартные ситуации". "Бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление", – утверждает чиновник.

Также Данилов сказал, что медсистема Украины не была готова к пандемии. "Мы старались максимально улучшить ситуацию шаг за шагом с учетом рекомендаций нашей аналитической группы, поняли, что надо делать", – заявил он.

Как отметил Данилов, сначала акцент делался на аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Но после оказалось, что они необходимы только самым тяжелым больным, а кислород в целом требуется в гораздо большем количестве случаев", – сказал секретарь СНБО.

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