COVID-19 часто маскируется под грипп: инфекционист назвала симптомы

Во многих случаях коронавирусная инфекция имеет схожие симптомы с обычным гриппом. Именно поэтому врачи не всегда могут отличить эти заболевания.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как рассказала Апострофу врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Оксана Чемич, COVID-19 имеет легкий, средний и тяжелый степени.

"При легком – есть ощущение першения в горле, чихание или незначительный кашель. Болезнь может протекать без температуры или с незначительным ее повышением. У некоторых – отсутствуют клинические проявления. При легком течении пациенты обычно не обращаются к врачу, не считая себя больными, но могут быть источником инфекции. Такой человек несет большую эпидемиологическую опасность, потому что не будет сидеть дома, в отдельной комнате, а будет продолжать работать. В этом и заключается задача карантина – максимально ограничить контакты", – считает Оксана Чемич.

Коронавирус

Если это коронавирусная инфекция средней или тяжелой степени, у человека температура достигает 38-39 градусов, не снижается, или снижается на короткий период времени при использовании жаропонижающих препаратов. Также першение в горле и сухой кашель, который имеет приступообразный характер, боль в мышцах и головная боль, пациент перестает различать запахи, вкусы.

"Когда начинается поражение легких, у человека появляется удушье, боль в грудной клетке и одышка, дыхание интенсивное, частое, изнурительное. С такими признаками люди, как правило, обращаются к семейным врачам. Происходит осмотр семейным врачом, чаще онлайн, и решается дальнейшая тактика. Если во время мониторинга семейный врач подозревает осложнения, тогда принимается решение по поводу госпитализации в лечебное учреждение", – подчеркнула врач-инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство здравоохранения Украины ищет возможности, в том числе при помощи дипломатических каналов, для закупки в США препарата "Ремдесивир", который применяют для лечения коронавируса COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся