COVID-19 будет несколько лет возвращаться волнами, – ученые

Карина Бондаренко Общество 09:15, 17.07.2020

Вирус COVID-19 будет возвращаться волнами в течение нескольких лет.

Такой прогноз озвучил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс, пишет ВВС.

Он добавил, что также "очень высока вероятность" роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией этой зимой.

"Главный научный советник правительства сказал депутатам, что вероятность роста случаев коронавируса "очень высока" этой зимой", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ученые назвали опасный признак тяжелой формы коронавируса. Он наблюдался у всех пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

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