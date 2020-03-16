Большинство переносит как ОРВИ: Минздрав сделал обнадеживающее заявление о COVID-19

Большинство людей, инфицированных новым коронавирусом, переносят его как обычную ОРВИ.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook. "Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем", – пояснили в министерстве.

Большинство переносит COVID-19 как ОРВИ – Минздрав Коллаж

Уточняется, что Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%.

"Но стоит помнить, что для 96,6% больных этим недугом не будет таких последствий", – говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что "стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы", и "чтобы защитить себя от инфицирования, следует помнить о правилах защиты".

Как писал OBOZREVATEL, МВД предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса. Максимальные наказания – штраф в 32 тыс. или 8 лет тюрьмы.

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