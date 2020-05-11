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11 мая • обновлено в 19:18
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Ученые выяснили новую особенность в передаче COVID-19: больше рисков у мужчин

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Чаще заражаются коронавирусом COVID-19 и умирают мужчины, а не женщины, поскольку у них более высокая концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови.

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Именно благодаря этому ферменту инфекция может проникнуть в организм, завили ученые из Европейского общества кардиологов (ESC). Результаты были опубликованы в European Heart Journal.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) Адриан Воорс подчеркнул, что именно АПФ2 играет "решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19".

Высокое содержание этого фермента у мужчин удалось выявить по результатам исследования крови более 3,5 тысяч пациентов с сердечной недостаточностью, проведенного еще до пандемии.

"Когда мы обнаружили, что один из самых ярких биоиндикаторов, АПФ2, был намного выше у мужчин, чем у женщин, я понял, что это может объяснять, почему среди мужчин вероятность смерти от COVID-19 выше, чем среди женщин", – отметил один из авторов исследования доктор Изайя Сама.

Как отмечают в Обществе кардиологов, АПФ2 есть не только в легких, но также в сердце, почках и тканях, выстилающих кровеносные сосуды, особенно высокий уровень наблюдается в тестикулах.

Последний фактор, предположили эксперты, может частично объяснить более высокие концентрации АПФ2 у мужчин.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Китая предположили, что COVID-19 может передаваться половым путем. Евгений Комаровский прокомментировал результаты исследования и заявил, что ограничивать сексуальную активность все же не стоит.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Теги
инфекция вирус болезнь
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Стодоля Виктор
Стодоля Виктор
Природа всегда на мужчинах проверяет.
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
Стодоля Виктор, мутируем быстрее
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