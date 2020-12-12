COVAX одобрила получение Украиной вакцины от коронавируса. Документ

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил Главный врач страны Виктор Ляшко.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", – написал он.

Ляшко добавил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).

Поясним, что COVAX – международный проект, запущенный Всемирной Организацией Здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В проекте участвует 189 стран.

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