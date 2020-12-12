COVAX одобрила получение Украиной вакцины от коронавируса. Документ
Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил Главный врач страны Виктор Ляшко.
"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", – написал он.
Ляшко добавил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).
Поясним, что COVAX – международный проект, запущенный Всемирной Организацией Здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В проекте участвует 189 стран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX, согласно которой наша страна бесплатно получит вакцину от COVID-19 в начале 2021 года.
Министр Максим Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от COVID-19 и кому сделают прививки бесплатно.
People's Vaccine Alliance сообщила, что правительство Украины не заключило существенных прямых договоров на приобретение вакцин против COVID-19 с мировыми компаниями-разработчиками.