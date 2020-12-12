COVAX одобрила получение Украиной вакцины от коронавируса. Документ

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
933
COVAX одобрила получение Украиной вакцины от коронавируса. Документ

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил Главный врач страны Виктор Ляшко.

"Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно. Шприцы для инъекций тоже. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (+2 + 8) для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки", – написал он.

Ляшко добавил, что Минздрав будет привлекать к процессу логистики ГП "Укрвакцина" и частные компании (для обеспечения доступа к оборудованию для ультра-холодного хранения, с температурным режимом -60/-80 градусов Цельсия).

COVAX одобрила получение Украиной вакцины от коронавируса. Документ

Поясним, что COVAX – международный проект, запущенный Всемирной Организацией Здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В проекте участвует 189 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусВакцина от коронавирусаВиктор Ляшко