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5 декабря • обновлено в 13:11
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Cosmopolitan со скандалом уволил редактора, поиздевавшуюся над похоронами Героя

27.1т
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Журнал Cosmopolitan Украина со скандалом уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину, которая в саркастичной форме описала похорон Героя Украины.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook, опубликовав официальное заявление. Поступок Плихиной назвали недопустимым.

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"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего Героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли", – говорится в заявлении.

Евгения Плихина уволена

Евгения Плихина уволена

ФБ Плихиной

С 5 декабря издание прекратило сотрудничество с Плихиной.

"Она ​​покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", – добавили в издании.

Cosmopolitan уволил редактора, поиздевавшуюся над похоронами Героя

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Скандал с Cosmopolitan Ukraine
Персона
Евгения Плихина
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Комментарии
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Луговской Николай
Луговской Николай
Это же самовлюбленное чмо! Разве еще что-то можно от нее ждать?
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Г-жа Плихина не оценила популярную серию траурных трусиков, для вдов солдат ВСУ?:)
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Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Несподіваний кінець казочки по дурнувату "червону шапочку". А скільки ще таких сидить по редакціях "глянцу" і просто пописує в соц. мережі в пошуках чергового хайпу? Ця, правда, хайпанула по саме не хочу. Так і треба. Інші "шапочки" будуть трохи думати головою перед тим як постити свої "геніальні" опуси
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Хо Хол
Хо Хол
Kolomiyets Anna, хватит коверкать русский язык, cвинья колxoзная.
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