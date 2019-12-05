Cosmopolitan со скандалом уволил редактора, поиздевавшуюся над похоронами Героя

Журнал Cosmopolitan Украина со скандалом уволил заместителя главного редактора Евгению Плихину, которая в саркастичной форме описала похорон Героя Украины.

Об этом сообщили на странице компании в Facebook, опубликовав официальное заявление. Поступок Плихиной назвали недопустимым.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего Героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли", – говорится в заявлении.

Евгения Плихина уволена ФБ Плихиной

С 5 декабря издание прекратило сотрудничество с Плихиной.

"Она ​​покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan. Бренд Cosmopolitan безоговорочно находится на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее", – добавили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.

Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!