"Превратилось в сжигание ведьмы!" Уволенная со скандалом замглавреда Cosmopolitan впервые вышла на связь

Бывший заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которую уволили после саркастического поста о похоронах погибшего на Донбассе военного Дениса Волочаева, заявила, что неуместно пошутила.

После долгого перерыва она опубликовала новый пост в своем Facebook-аккаунте. В нем девушка признала, что "юмор на похоронную тему крайне неуместен, когда люди умирают на войне", однако при этом пожаловалась на устроенную ей обструкцию.

"Бывает так тошно, что только юмор и ирония спасают. Эти полсекунды вашего хорошего настроения стоят всех моих трудов. Поэтому мне вдвойне тяжело и стыдно от того, что мой текст сделал людям больно. Это противоречит всему, что я пытаюсь делать", – написала Плихина.

Евгения Плихина facebook.com/evaplikhina

Она извинилась за свои слова и добавила, что скандальную запись удалила сразу же после негативного отзыва одного из пользователей, однако скрины "не горят".

Журналистка утверждает, что "тысячи людей целенаправленно угрожали ей физической расправой, грубо оскорбляли, преследовали родителей, хамили коллегам, унижали друзей, объявляли денежное вознаграждение за насилие" и т.д.

"Публичная порка превратилась в сжигание ведьмы", – пожаловалась она.

"Я не считаю травлю, которую мне устроили, адекватной критикой или логичной реакцией на (да, беспринципный, но не репортажный) текст", – написала Плихина.

Также она констатировала, что попыталась извиниться за недопустимые выражения в адрес погибшего бойца, однако извинительный пост Facebook удалил.

Евгения Плихина jetsetter.ua

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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