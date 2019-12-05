Cosmopolitan и Плихиной на заметку: в сети припомнили знаковую историю с дизайнером Гальяно

Украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева провела параллель между скандалом с заместителем главного редактора издания Cosmopolitan Ukraine Евгенией Плихиной и очень похожей историей, которая произошла с эпатажным английским модельером Джоном Гальяно.
Так, Данилюк-Ярмолаева опубликовала пост на своей странице в социальной сети Facebook, где расписала, как следовало бы поступить в данной ситуации журналу.
Евгения Плихина и Джон Гальяно
Коллаж
В частности, скандал заключался в том, что дизайнер Джон Гальяно, находясь в баре, высказался негативно в отношении двух женщин-евреек, сидевших рядом. Он заявил, что, если бы Гитлер был жив, то быстро с ними разобрался.
После этого, по словам Данилюк-Ярмолаевой, дизайнера выгнали из Dior, а затем суд оштрафовал Гальяно на шесть тысяч евро.
"На несколько лет его имя вычеркнули из модной индустрии, а таблоиды раскопали, что пьяный дизайнер не раз нападал так на женщин в барах. Чтобы замять скандал, Гальяно извинился и встречался с видными представителями еврейской общины и читал литературу о Холокосте", – написала журналистка.
Она добавила, что дизайнер смог реабилитироваться только через семь лет, сшив "для Rihanna в 2018 году образ Папы Римского для Met Gala".
"По идее после "фестивальчиков" и "стритфудиков" эта мадам должна написать колонку для таких молодых ТП на тему, как правильно вести себя на похоронах. И извиниться. И пойти в военный госпиталь с апельсинами. Но есть одно "но", если бы она была человеком. А еще если бы у нас существовал хоть какой-то примитивный институт репутации – как в истории с Гальяно", – прокомментировала журналистка скандал с Плихиной.
Джон Гальяно
24smi.org
Данилюк-Ярмолаева также дала совет самому "Cosmopolitan".
"Пожалуй, настало время материала – как реагировать, если модные и стильные редактора журнала сталкиваются с реальным миром и попали на похороны офицера. Где люди не с "фестивальными" и "стритфудными" рожами отдают честь Герою", – заявила журналистка.
Краткая справка:
Джон Гальяно – английский модельер и дизайнер, который известен своими эпатажными работами. На протяжении пятнадцати лет (с 1996-го по 2011-й) работал на модный дом Christian Dior в качестве арт-директора.
Джон Гальяно
BBC
Джон Гальяно
mignews.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что:
известный женский журнал "Cosmopolitan" угодил в скандал, когда заместитель главного редактора Евгения Плихина посмеялась над похоронами сотрудника СБУ.
"Cosmopolitan" извинился за слова Плихиной, однако его реакция еще больше разозлила украинцев.
Позже сама журналистка угодила в "Миротворец".
Также стало известно о связях украинского "Cosmopolitan" и российского телеведущего Андрея Малахова.
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