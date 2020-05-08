Coca-Cola – 134 года: как знаменитый напиток появился в Украине

Ровно 134 года назад, 8 мая 1886 года, американский фармацевт Джон Стит Пембертон изобрел знаменитый напиток, который получил название Coca-Cola.

Сегодня Coca-Cola является одним из самых популярных безалкогольных газированных напитков, который продается более чем в 200 странах мира. OBOZREVATEL предлагает узнать историю появления Coca-Cola в Украине.

Кока-кола: когда напиток появился в Украине Pixabay

Первый завод Coca-Cola в Украине открылся во Львове в 1994 году. А в 1998 году заработал завод вблизи города Бровары, под Киевом; он является одним из крупнейших и самых современных в Европе.

Продукция заводов включает изделия Coca-Cola, Fanta, Sprite, Botaniq, "Добрый", а также Nestea.

Завод Coca-Cola в Украине под Киевом visitcoke.com.ua

Если говорить об Украине периода СССР, то на территории Советского Союза Coca-Cola появилась в конце 70-х.

В 1980 году знаменитая газировка стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве. Напитки разливали в одноразовые стаканчики, что стало большим новшеством для народа.

Кока-кола появилась в СССР в конце 70-х годов bigpicture.ru

Coca-Cola была официальным напитком Олимпийских игр в Москве bigpicture.ru

Стаканчики "кока-кола" и "фанта" bigpicture.ru

В 80-х на прилавках стран Советского Союза появилась Coca-Cola с надписью "Сделано в СССР".

Отметим, что на советском рынке Кока-кола столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны "Пепси", ведь последний однажды невольно прорекламировал сам Никита Хрущов: в 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, на которой председателю Бюро ЦК КПСС предложили попробовать пепси-колу.

Никита Хрущев пробует "пепси-колу", 1959 год bigpicture.ru

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