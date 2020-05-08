Coca-Cola – 134 года: как знаменитый напиток появился в Украине

Ровно 134 года назад, 8 мая 1886 года, американский фармацевт Джон Стит Пембертон изобрел знаменитый напиток, который получил название Coca-Cola.
Сегодня Coca-Cola является одним из самых популярных безалкогольных газированных напитков, который продается более чем в 200 странах мира. OBOZREVATEL предлагает узнать историю появления Coca-Cola в Украине.
Кока-кола: когда напиток появился в Украине
Pixabay
Первый завод Coca-Cola в Украине открылся во Львове в 1994 году. А в 1998 году заработал завод вблизи города Бровары, под Киевом; он является одним из крупнейших и самых современных в Европе.
Продукция заводов включает изделия Coca-Cola, Fanta, Sprite, Botaniq, "Добрый", а также Nestea.
Завод Coca-Cola в Украине под Киевом
visitcoke.com.ua
Если говорить об Украине периода СССР, то на территории Советского Союза Coca-Cola появилась в конце 70-х.
В 1980 году знаменитая газировка стала официальным напитком Олимпийских игр в Москве. Напитки разливали в одноразовые стаканчики, что стало большим новшеством для народа.
Кока-кола появилась в СССР в конце 70-х годов
bigpicture.ru
Coca-Cola была официальным напитком Олимпийских игр в Москве
bigpicture.ru
Стаканчики "кока-кола" и "фанта"
bigpicture.ru
В 80-х на прилавках стран Советского Союза появилась Coca-Cola с надписью "Сделано в СССР".
Отметим, что на советском рынке Кока-кола столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны "Пепси", ведь последний однажды невольно прорекламировал сам Никита Хрущов: в 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, на которой председателю Бюро ЦК КПСС предложили попробовать пепси-колу.
Никита Хрущев пробует "пепси-колу", 1959 год
bigpicture.ru
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