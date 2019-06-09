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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Общество

Чья агрессия? На съезде "Слуги народа" произошел конфуз из-за России: видео

4.7тЧитать материал на украинском

На съезде партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", который состоялся 9 июня, допустили ошибку на баннере с надписью об агрессии России.

Неправильный текст появился во время выступления главы политсилы Дмитрия Разумкова. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Представляя общую программную декларацию партии, одним из принципов указали следующее: "Оссийская агрессия извне и коррупция внутри – главные враги Украины", пропустив первую букву в слове "российская".

Новости
"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком
Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на решающем перед парламентскими выборами съезде партия "Слуга народа" озвучила предвыборную программу и имена 100 первых кандидатов в депутаты.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Дмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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