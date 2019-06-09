Чья агрессия? На съезде "Слуги народа" произошел конфуз из-за России: видео

На съезде партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", который состоялся 9 июня, допустили ошибку на баннере с надписью об агрессии России.

Неправильный текст появился во время выступления главы политсилы Дмитрия Разумкова. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Представляя общую программную декларацию партии, одним из принципов указали следующее: "Оссийская агрессия извне и коррупция внутри – главные враги Украины", пропустив первую букву в слове "российская".

Дмитрий Разумков Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на решающем перед парламентскими выборами съезде партия "Слуга народа" озвучила предвыборную программу и имена 100 первых кандидатов в депутаты.

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