"Чужой среди своих": в сеть попало показательное фото с Сенцовым

В сети разгорелся ажиотаж вокруг снимка с экс-узником Кремля Олегом Сенцовым с гостями форума YES, прошедшего в Киеве.

Журналист Михаил Ткач опубликовал в Facebook групповое фото с политиками и другими деятелями.

На нем Сенцов стоит в первом ряду в самом центре, нацелив взгляд вдаль. В этот же момент другие участники форума о чем-то беседуют друг с другом.

Сенцов на форуме YES Facebook, Михаил Ткач

"Смотря на это фото, упоминается "Посторонний" Альберта Камю", - прокомментировал Ткач.

Другие пользователи также обратили внимание на особенность этого фото.

"Им всем его не понять", "Чужой", "Это следующий президент", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сильное фото", "Олег единственный, кто там знает ценность жизни", - пишут комментаторы.

Также прокомментировала снимок нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая. "Человек, который испытал то, что никто из тех, кто мусолится на этой картинке, не испытал даже в одном промилле своей сытой жизни. Режиссер. Патриот. Олег Сенцов. Я вижу силу духа только в одном человеке", - написала она.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Сенцов опубликовал уникальное фото из тюрьмы в России, которое было сделано перед Новым годом.

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