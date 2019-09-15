Главная Новости
15 сентября • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Чужой среди своих": в сеть попало показательное фото с Сенцовым

2.9т Читать материал на украинском

В сети разгорелся ажиотаж вокруг снимка с экс-узником Кремля Олегом Сенцовым с гостями форума YES, прошедшего в Киеве.

Журналист Михаил Ткач опубликовал в Facebook групповое фото с политиками и другими деятелями.

На нем Сенцов стоит в первом ряду в самом центре, нацелив взгляд вдаль. В этот же момент другие участники форума о чем-то беседуют друг с другом.

Сенцов на форуме YES

Сенцов на форуме YES

Facebook, Михаил Ткач

Новости
"Это болото": Сенцов "похоронил" будущее России

"Смотря на это фото, упоминается "Посторонний" Альберта Камю", - прокомментировал Ткач.

Другие пользователи также обратили внимание на особенность этого фото.

"Им всем его не понять", "Чужой", "Это следующий президент", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сильное фото", "Олег единственный, кто там знает ценность жизни", - пишут комментаторы.

Также прокомментировала снимок нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая. "Человек, который испытал то, что никто из тех, кто мусолится на этой картинке, не испытал даже в одном промилле своей сытой жизни. Режиссер. Патриот. Олег Сенцов. Я вижу силу духа только в одном человеке", - написала она.

"Чужой среди своих": в сеть попало показательное фото с Сенцовым
"Чужой среди своих": в сеть попало показательное фото с Сенцовым
"Чужой среди своих": в сеть попало показательное фото с Сенцовым

Как писал OBOZREVATEL, накануне Сенцов опубликовал уникальное фото из тюрьмы в России, которое было сделано перед Новым годом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Форум YES" на OBOZREVATEL.

Тема
Форум YES
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
3
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы смешны!!! Один вопрос, вам самим не смешно?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ажиотаж вокруг унылого гoвнa.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel