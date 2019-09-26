Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Чужой проект? Жену Зеленского заподозрили в плагиате в Нью-Йорке

48.3т Читать материал на украинском

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену заподозрили в том, что она инициировала в Нью-Йорке проект, который уже существует.

Так, пресс-служба Офиса главы государства рассказала об идее Зеленской в Twitter.

"Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в самых больших музеях мира. Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке", – сказано в сообщении.

Новости
"Пришла в жилетке на голое тело": росСМИ выдали нелепый фейк о жене Зеленского

Зеленскую заподозрили в плагиате в Нью-Йорке

Зеленскую заподозрили в плагиате в Нью-Йорке

24 канал

Помощник директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Мария Заец отреагировала на публикацию, подловив жену Зеленского на возможном плагиате.

"Этот проект существует уже год и реализуется в рамках Украинского института", – написала она.

Чужой проект? Жену Зеленского заподозрили в плагиате в Нью-Йорке

Скриншот

"А она что знала?", "Видно, что в музеях нечасто бывает", "Снова опозорилась", – отреагировали украинцы в комментариях.

Чужой проект? Жену Зеленского заподозрили в плагиате в Нью-Йорке
Чужой проект? Жену Зеленского заподозрили в плагиате в Нью-Йорке
Чужой проект? Жену Зеленского заподозрили в плагиате в Нью-Йорке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть покорил образ Зеленской в Метрополитен-музее.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ООН
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
90
64
Смешно
6
Интересно
5
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Малу Александр
Малу Александр
Завистники жалкие ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alekperov Oktai
Alekperov Oktai
Раз Русский язык считаеться международный тогда почему у Вас нет безвизы? Странно как-то получается. Папа папа а правда что в Украине живут лучше всех? Правда сынок... А почему мы тогда живем в России? Так это родина наша сынок. Слава ВЕЛИКОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Cachko Elena
Cachko Elena
а что значит реализуется ? Я ни в одном музее мира не слышала гида на укр. яз. Их нет. Только на русск. яз. Вы в кабинетах у себя реализуете ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Cachko Elena
Cachko Elena
Livesey David, C каких это пор русск. стал языком междун. общения ? у тебя на кухне может и стал,но не в мире.Английский язык Арабский язык Испанский язык Китайский язык Русский язык Французский язык -это официальные языки ООН. И все.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Shepard John
Shepard John
Livesey David, о как, прям международный? то, что в постсоветских помойках все на нем трындят, еще не делает его международным
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel