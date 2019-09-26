Чужой проект? Жену Зеленского заподозрили в плагиате в Нью-Йорке

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену заподозрили в том, что она инициировала в Нью-Йорке проект, который уже существует.

Так, пресс-служба Офиса главы государства рассказала об идее Зеленской в Twitter.

"Первая леди Украины Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в самых больших музеях мира. Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке", – сказано в сообщении.

Зеленскую заподозрили в плагиате в Нью-Йорке 24 канал

Помощник директора Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Мария Заец отреагировала на публикацию, подловив жену Зеленского на возможном плагиате.

"Этот проект существует уже год и реализуется в рамках Украинского института", – написала она.

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"А она что знала?", "Видно, что в музеях нечасто бывает", "Снова опозорилась", – отреагировали украинцы в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть покорил образ Зеленской в Метрополитен-музее.

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