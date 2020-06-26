Чувствуют страх и унижение: Шустер показал, чем похожи украинцы с россиянами

Журналист Савик Шустер сравнил эмоциональное состояние украинцев и россиян – в обеих странах почти 30% людей живут в страхе перед завтрашним днем.

Результаты двух опросов он продемонстрировал в прямом эфире своей программы "Свобода слова". Согласно полученным данным, в Украине с надеждой на завтрашний день живет 49,5% населения, тогда как в России – 45,2%. В страхе живет одинаковое количество людей – 27,3%. А унижение испытывают 23,2% в Украине и 27,5% в России.

При этом, надежда связана с увеличением доходов в семье (5,4% опрошенных в Украине и 5,6% – в РФ), правильными действиями правительства во время пандемии COVID-19 (6,3% и 10,7% соответственно) и тем, что люди вокруг стали добрее (4,7% и 8,6%).

У 1,8% украинцев страх связан с пандемией, тогда как у россиян эта цифра достигла 4,7%.

12,3% украинцев и 8,8% россиян испытывают унижение из-за коррупции власти во время пандемии, а 3,8% и 4,7% соответственно – из-за бедности.

Опрос Шустера об эмоциональном состоянии в Украине и РФ Скриншот из эфира "Свободы слова"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30% опрошенных россиян поддержали агрессивную политику их президента Владимира Путина по отношению к Украине.