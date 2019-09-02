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3 сентября • обновлено в 00:01
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"Чувствую себя богом": в Одессе полицейский оскандалился пьяным видео

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В Одессе сотрудник Приморского районного отдела полиции Сергей Коваль прокатился за рулем BMW с бутылкой пива, уверяя, что "чувствует себя богом".

Видео вопиющего инцидента он опубликовал в сторис на странице в Instagram. Вскоре ролик распространил в Facebook журналист Юрий Головчук (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Всю жизнь так хотел на*уй ездить. П*зда. Чувствую себя богом", – прозвучало на записи. Мужчина в это время пил из бутылки.

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В Одессе полицейский сел за руль с пивом

В Одессе полицейский сел за руль с пивом

"Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водители. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачки из следственного отдела. Послушайте мечты этого бога. Мне добавить нечего", – прокомментировал Головчук.

Отметим, дата и время съемки неизвестны. Не отреагировали пока и в полиции на действия своего сотрудника.

В Одессе полицейский сел за руль с пивом

В Одессе полицейский сел за руль с пивом

Instagram Сергея Коваля

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе задержали командира батальона патрульной полиции Киева Антона Сидоренко, который устроил пьяный дебош в местном кафе и развязал драку.

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Место
Украина Одесса
Тег
Национальная полиция Украины
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
оно с ПИВОМ-возомнило себя ...это ДНО... ещё и тупое...так "спалиться"...)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупой мусор! Они все такие! Шо те Кацaпы - сплошные идиоты!
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