Многие, наверное, видели фото типа парада за русские рубли в Донецке, который обошелся минимум в 300 тыс. баксов денег русских налогоплательщиков. Да, такое вроде как бы каждый год, ничего нового и все такое: в качестве подставок под флажки бюджетники, у которых нету шансов отказаться пойти на этот цирк с конями, в качестве участников типа парада - самозванцы несуществующего территориального недоразумения, а в качестве верховной абизяны, гауляйтера всего этого сборища - смешной коллаборант, который постоянно несет бред. Правда, в этом году, все это шапито выглядит как агония, как групповой минет путину от верных вассалов, чтобы получить финансирование

Ну, а на людей, обычных, гражданских, оккупационным типа властям и русским кураторам тупо насрать - если бы даже горы трупов валялись на улицах Донецка, то при первой же отмашке вовы бункерного, местные макаки все равно провели бы парад. И чихать они хотели на трупы на улицах, чихать на эпидемию вируса, чихать на проблемы с медициной и отсутствие у людей денег на лечение в случае заражения - главное угодить верховному пахану, с чьих рук кормятся все эти недогенералы, недовоины, недодепутаты и прочие самозванцы. Вова хочет парад? Хайасо, насяльника, пенИс душил делать парад. Тчк.

Если честно, я не знаю как назвать тех, кто в угоду путину выводит толпы гражданских на улицы в Донецке, лишь бы отсосать, доказать то есть, свою преданность: все прекрасно понимают, что последствия парада будут в виде трупов и смертей от вируса, но ... Но то такое, у абсолютного большинства из числа верхушки серпентария макак давно есть недвижимость на россии, им не жить в Донецке. А то, что полюбому будут трупы и заболевшие после парада в Донецке - это так, бабы еще нарожают как говорят на россии.

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Чумной парад. Фоторепортаж из оккупированного Донецка

Морали нет. Но лично мое мнение, что парады на оккупированном Донбассе тянут как минимум на геноцид и за их организацию и проведение будут судить в Гааге. А вы как считаете?

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