В штате Коннектикут в одной еврейской семье, случайно обнаружено полотно художника М.Панина 1901 года, которое немцы украли из Днепропетровска в 1941 году. В Штаты эту картину привёз гражданин Швейцарии в 1947 году, который, по всей видимости, купил её у бегущих гитлеровцев. Он и повесил её у себя дома. Он умер в 1986 году. А дом вместе с огромной картиной, дважды был продан и оказался у семьи, выжившей в Холокост, Габриэлы Трэйси. Они даже и не знали об истории картины. Знали, что это русский царь Иван Грозный и думали, что это копия какая-то. А оказалось оригинал.

В 2018 году Гариэла с мужем решили уйти на пенсию и переселиться в штат Мейн и потому поставили дом на продажу, а картину и мебель решили продать на аукционе. На аукционе они поставил цену в 37.000$, так как понятия не имели о ценности данного произведения. Аукцион произвёл экспертную оценку и на компе у них внезапно выскочило, что картина считается пропавшей с 1941 года - считалось, что немцы её уничтожили. Торги были остановлены. Габриэла после ознакомления с делом, решила подарить эту картину обратно Украине, без компенсации. По правилам мировых аукционов, если произведение несколько раз продано, то последний частный владелец имеет право на компенсацию, даже если картина изначально была украдена. Музеи должны вернуть картины без компенсации. Габриэла считает, что таким образом внесла справедливость в историю, особенно понимая, сколько ценностей украли у евреев во время войны.

В общем картина, Иван Грозный бежит из Кремля перед Опричниной, скоро поедет обратно в Украину.