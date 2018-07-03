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Чуда не будет? Украинцы высказались об обмене пленными с Россией

1.6тЧитать новость на украинском

Россия не согласится провести обмен украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает в тюрьмах, на 23 своих граждан.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 1564 читателей сайта.

Так, 48% проголосовавших уверены, что Россия не пойдет на обмен, поскольку "это для Москвы один из козырей".

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При этом почти каждый третий респондент (29%) уверен, что Украина все же сможет добиться освобождения украинцев. Они считают, что главное - "не прекращать давить".

Еще 21% проголосовавших считают, что "обмен возможен только в формате "всех на всех".

Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать Москве 23 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России также заговорили о возможном обмене пленными с Украиной.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
Козыри? На хрена России козыри. Мы же к вам в дом еще не заходили. Пока не заходили. Вот сядем, выпьем горилки, а тогда возьмем новую колоду карт и в подкидного, вини только винями и козыри буби. Ну так чё, ехать?
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