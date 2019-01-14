''Putin + Trump — любовь'': украинец высмеял стену на границе с Мексикой

Украинский художник Андрей Петренко высмеял решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, из-за которой Конгресс США не согласовал бюджет, и в стране началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

Новую карикатуру Петренко опубликовал в Twitter. На ней изображено чучело американского президента с птицами в мексиканских шляпах.

Также нарисована ограда, на которой написано "Putin + Trump = любовь". "Великая американская стена..." — подписал рисунок Петренко.

"Великая американская стена" Twitter Андрея Петренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко посвятил свою карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина.

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