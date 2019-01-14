''Putin + Trump — любовь'': украинец высмеял стену на границе с Мексикой

Украинский художник Андрей Петренко высмеял решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой, из-за которой Конгресс США не согласовал бюджет, и в стране началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).
Новую карикатуру Петренко опубликовал в Twitter. На ней изображено чучело американского президента с птицами в мексиканских шляпах.
Также нарисована ограда, на которой написано "Putin + Trump = любовь". "Великая американская стена..." — подписал рисунок Петренко.
"Великая американская стена"
Twitter Андрея Петренко
Великая американская стена ... # карикатура от #Petrenko https://t.co/CqnLPrZC4J pic.twitter.com/LEHNj7kTs7- kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 14 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко посвятил свою карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина.
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