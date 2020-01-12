Чубаров предложил отметить юбилей сожжения Москвы: в росСМИ ажиотаж

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров спровоцировал ажиотаж в российских пропагандистских СМИ, напомнив о скором юбилее сожжения Москвы.

Сообщение об этом событии он оставил на личной странице в Facebook и привел короткую историческую справку.

"3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь", – с сарказмом отметил он.

Рефат Чубаров

Сразу после этого СМИ страны-агрессора запестрели заголовками "В Украине предложили отпраздновать годовщину сожжения Москвы", "Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "годовщину сожжения Москвы", "Экс-депутат Рады предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".

СМИ страны-агрессора перепечатали слова Чубарова Скриншот страницы

СМИ страны-агрессора перепечатали слова Чубарова Скриншот страницы

При этом пропагандисты подчеркивали, что Меджлис, возглавляемый Чубаровым, является запрещенным в России, а также обвиняли крымскотатарского лидера в неоднократных абсурдных заявлениях, угрожающих России.

СМИ страны-агрессора перепечатали слова Чубарова Скриншот страницы

СМИ страны-агрессора перепечатали слова Чубарова Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чубаров пообещал, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму. Акция будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Она заключается в организации шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!