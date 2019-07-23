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"Чтобы закончилась война": у Зеленского выступили за русский язык на Донбассе

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Глава победившей на внеочередных выборах в Раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более глубоком использовании русского языка на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", подчеркнув, что вопрос о единственном государственном языке в стране – украинском – не обсуждается.

"Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", – сказал Разумков.

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Иллюстрация. Владимир Зеленский, украинский язык

Иллюстрация. Владимир Зеленский, украинский язык

"То, что может быть диалог по более глубокого использования русского языка, чем на других территориях страны, – да, это возможно", – отметил политик.

Он добавил, что это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит украинской Конституции.

Отвечая на вопрос журналиста о "законе Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, Разумков заявил:

"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат".

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Предложение о русском языке на Донбассе в нынешнее время, в состоянии войны, по словам главы партии, не имеет ничего общего со скандальным законом 2012 года.

"Здесь совершенно другие задачи стоят, чтобы закончилась война, чтобы реинтегрировать людей, которые живут там, а это один из путей решения этой проблемы.

Я вам сейчас не могу предложить широкий перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот

Напомним, скандальный "закон Колесниченко-Кивалова" предусматривал, что если число носителей регионального языка на определенной территории составляет не менее 10% от общей численности населения, этот язык может использоваться в работе местных органов самоуправления и официальном документообороте наравне с государственным.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины отменил действие этого закона, признав его неконституционным.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина должна возвращать не только свои территории, но и своих людей. В этом контексте он подчеркнул, что неважно, на каком языке они общаются.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политика Партия "Слуга народа" русский язык украинский язык Новости Донбасса
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Он что дурак? А кто сейчас запрещает в ЛДНР разговаривать на русском? И этим они хотят заманить народ в состав Украины? Ребята ,поезд ушёл !
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Сказал бы лучше - запретим Донбассу говорить на украинском. Все бы были довольны.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Кабиров Айрат, ?!? И от этого бурятские танкисты сдрыснули с Донецка?!?
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Мир Миру
Мир Миру
То може, крім мови, ще дозволити "народу Донбасу" використовувати в школах російські підручники з історії, новини в інтерпретації РФ слухати і в магазинах розраховуватись російськими рублями? Якщо серйозно, то ЯК команда ЗЕ ново-мало-недо-росіян збирається інтегрувати в українське середовище?
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