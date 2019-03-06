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"Чтобы с детства к зоне адаптировались": в Крыму оккупанты отличились новшеством в школах

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В аннексированном Крыму пророссийские власти решили оградить высоким забором школы для защиты от террористов.

Об этом написал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Все школы Керчи оккупанты решили обнести заборами от террористов, о которых до оккупации мы и не слышали", – отметил он.

Блогер также поделился реакцией самих крымчан на решение горсовета Керчи. Жителей полуострова возмутило ограждение учебных заведений.

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"Чтобы с детства к зоне адаптировались": в Крыму оккупанты отличились новшеством в школах

Днепр Час

"И колючкой с током, и ровом с водой. Сколько нового Россия притащила в Крым", "Теперь террористы будут копать подкоп под забором или прыгать через него с шестом", "Вся Москва в решетках, теперь тут. Страна-решетка", "Заборы, решетки. Это чтобы с детства к зоне адаптировались", – написали в комментариях.

"Чтобы с детства к зоне адаптировались": в Крыму оккупанты отличились новшеством в школах

Скриншот

Под постом блогера также разгромили идею оккупантов. "Неужели что-то стали подозревать?", "А толку, если ключи у ФСБ?" – прокомментировали пользователи.

"Чтобы с детства к зоне адаптировались": в Крыму оккупанты отличились новшеством в школах
"Чтобы с детства к зоне адаптировались": в Крыму оккупанты отличились новшеством в школах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На полуострове регулярно появляются новые ограждения. Улицы в поселке городского типа на Южном берегу полуострова Партенит оградили высоким острым забором.

  • Обнесли забором также один из пляжей в Ялте.

  • Ограждениями в Ялте отделили также вокзал, трассу Севастополь-Ялта и улицы города.

  • Оккупационные власти возвели в аннексированном Крыму 60-километровый забор с целью ограждения от материковой Украины.

  • Оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций"защитой от провокаций неадекватных радикалов".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Заборы вокруг школы,нужны,что бы будущие жертвы не успели разбежатся из зоны гарантированного поражения..... Крымчане готовьтесь...скоро вам фсб «запилит» очередной теракт.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
"тюрма твой дом".....
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Самые лютые терористы это раша!!! Их президент давал команды уничтожить не смотря что дети что школа !!! Или жополизы пукенские позабывалии ?
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