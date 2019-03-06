"Чтобы с детства к зоне адаптировались": в Крыму оккупанты отличились новшеством в школах

В аннексированном Крыму пророссийские власти решили оградить высоким забором школы для защиты от террористов.

Об этом написал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Все школы Керчи оккупанты решили обнести заборами от террористов, о которых до оккупации мы и не слышали", – отметил он.

Блогер также поделился реакцией самих крымчан на решение горсовета Керчи. Жителей полуострова возмутило ограждение учебных заведений.

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"И колючкой с током, и ровом с водой. Сколько нового Россия притащила в Крым", "Теперь террористы будут копать подкоп под забором или прыгать через него с шестом", "Вся Москва в решетках, теперь тут. Страна-решетка", "Заборы, решетки. Это чтобы с детства к зоне адаптировались", – написали в комментариях.

Скриншот

Под постом блогера также разгромили идею оккупантов. "Неужели что-то стали подозревать?", "А толку, если ключи у ФСБ?" – прокомментировали пользователи.

Крым. Все школы Керчи оккупанты решили обнести заборами от террористов, о которых до оккупации мы и не слышали. Комментарии жителей города: https://t.co/1gGt98joak pic.twitter.com/mXPCivYWVF — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На полуострове регулярно появляются новые ограждения. Улицы в поселке городского типа на Южном берегу полуострова Партенит оградили высоким острым забором.

Обнесли забором также один из пляжей в Ялте.

Ограждениями в Ялте отделили также вокзал, трассу Севастополь-Ялта и улицы города.

Оккупационные власти возвели в аннексированном Крыму 60-километровый забор с целью ограждения от материковой Украины.

Оккупанты похвастались, что возвели стену на севере полуострова, оснастив ее сигнализационными датчиками в районе Перекопского перешейка. Они объяснили строительство заградительных конструкций"защитой от провокаций неадекватных радикалов".

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