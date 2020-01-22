"Чтоб злые б*ндеры не приехали": в Донецке показали, как сейчас выглядит взорванный в 2015 году Путиловский мост

В оккупированном Донецке до сих пор не отреставрировали Путиловский мост, который в 2015 году подорвали террористы, якобы защищаясь от украинских военных.
Подтверждающие фото выложил в Twitter пользователь с ником Vitauskas. Он сравнил два фото – одно из них сделано в 2015 году, другое – в 2020. На кадрах видно, что мост так и остался разрушенным – его остатки, как и 5 лет назад лежат, заграждая проезд.
"Путиловский мост (Донецк). Тот самый, от которого освободили российские защитники, чтоб злые биндеры и правосеки не приехали и не съели всех русских младенцев. 1. 2015 г. 2. 2020 г. Как хорошо, что теперь в молодой республике всё колосится, поросится, строится и развивается!", – иронично сказано в сообщении.
Путиловский мост в Донецке в 2015 году
Twitter\Vitauskas
Путиловский мост в Донецке в 2020 году
Twitter\Vitauskas
Более того, в комментариях пользователи отметили, что заметили на новом фото 2020 года полное отсутствие метала.
"Как картинка "найдите 15 отличий". Первое – на второй картинке полное отсутствие металла", – сказано в комментарии.
Путиловский мост (Донецк). Тот самый, от которого освободили российские защитники, чтоб злые биндеры и правосеки не приехали и не съели всех русских младенцев.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 20 января 2020 г.
1. 2015 г.
2. 2020 г.
Как хорошо, что теперь в молодой республике всё колосится, поросится, строится и развивается! pic.twitter.com/CQYIkRJASn
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