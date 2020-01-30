"Что же вы сделали!" Фанат Путина забил тревогу из-за уничтожения Крыма

В захваченном Россией украинском Крыму оккупанты начали уничтожать природный заповедник гору Клементьева.

Тревогу забил сторонник аннексии полуострова Александр Горный в Facebook. На гору загнали строительную технику.

"Началось уничтожение горы Клементьева! Они уничтожили тысячи кустов и деревьев, защищавших гору от выветривания, исполосовали гусеницам практически всю вершину! Что же вы сделали!" – написал Горный.

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева ФБ Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму пережившим блокаду Ленинграда пенсионерам подарили по батону.

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