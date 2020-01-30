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30 января • обновлено в 13:34
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"Что же вы сделали!" Фанат Путина забил тревогу из-за уничтожения Крыма

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В захваченном Россией украинском Крыму оккупанты начали уничтожать природный заповедник гору Клементьева.

Тревогу забил сторонник аннексии полуострова Александр Горный в Facebook. На гору загнали строительную технику.

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"Началось уничтожение горы Клементьева! Они уничтожили тысячи кустов и деревьев, защищавших гору от выветривания, исполосовали гусеницам практически всю вершину! Что же вы сделали!" – написал Горный.

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Уничтожение горы Клементьева

Уничтожение горы Клементьева

ФБ Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму пережившим блокаду Ленинграда пенсионерам подарили по батону.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Проклятые агрессоры дорогу реконструируют. Нет бы, как вся прогрессивная общественность в вышиванках тризуб из сала выкладывать...
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вот же негодяи-оккупанты, дороги реконструируют! Бiсовi сини!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
фсёбля, уничтожили гору... ) кклы, вы там за своими Карпатами смотрите, вас всех расстрелять надо за то, что вы с ними сделали...
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