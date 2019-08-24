"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

В поселке Озерное на Житомирщине в субботу, 24 августа, вандалы облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО.

Соответствующее фото обнародовала пользовательница Аленка Пантелеева в одном из местных сообществ в Facebook. Как пишет "Житомир life", официальное открытие памятника прошло днем ранее, 23 августа.

Местные жители отметили, что людей, осквернивших мемориал, можно вычислить по камерам наружного видеонаблюдения. В сети также потребовали жесткого наказания для вандалов.

Иллюстрация

facebook.com/groups/zdravstvyi.ozernoe

Памятник до выходки вандалов Житомир life

"Что за нелюди?" "Ужас", "Нет слов", "Этих уродов даже судить не стоит, просто пристрелить", – пишут в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине.

Преступление произошло в ночь на 1 августа по улице Чехова на Аллее славы, полиции уже удалось выйти на след одного из подозреваемых.

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