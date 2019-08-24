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"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

1.8т Читать материал на украинском

В поселке Озерное на Житомирщине в субботу, 24 августа, вандалы облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО.

Соответствующее фото обнародовала пользовательница Аленка Пантелеева в одном из местных сообществ в Facebook. Как пишет "Житомир life", официальное открытие памятника прошло днем ранее, 23 августа.

Местные жители отметили, что людей, осквернивших мемориал, можно вычислить по камерам наружного видеонаблюдения. В сети также потребовали жесткого наказания для вандалов.

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Иллюстрация

Иллюстрация

"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

facebook.com/groups/zdravstvyi.ozernoe

Памятник до выходки вандалов

Памятник до выходки вандалов

Житомир life

"Что за нелюди?" "Ужас", "Нет слов", "Этих уродов даже судить не стоит, просто пристрелить", – пишут в комментариях.

"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

Скриншот

"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

Скриншот

"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

Скриншот

"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

Скриншот

"Что за нелюди!" На Житомирщине изуродовали новый памятник воинам Украины

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине.

Преступление произошло в ночь на 1 августа по улице Чехова на Аллее славы, полиции уже удалось выйти на след одного из подозреваемых.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Житомир
Теги
фотографии АТО Ветераны войны на Донбассе
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё чаще и чаще, украинцы стали проявлять народную любовь к карателям. Это радует! Скоро и за самих атошников возьмутся.
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