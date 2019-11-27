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29 ноября • обновлено в 12:08
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"Что за богохульство!?" В сети высмеяли поступок фаната Захарченко

4.4т
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Фанаты "русского мира" на Донбассе до сих пор скорбят по ликвидированному экс-главарю "ДНР" Александру Захарченко и всячески пытаются поделиться ею с другими.

Например, один из них решил нанести портрет главаря террористов на свой автомобиль. Соответствующим снимком в Twitter поделился блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хорошо, когда сразу видно, что хозяин машины – долбо*б", – подчеркнул он.

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В "ДНР" все еще скорбят по ликвидированному экс-главарю Захарченко

В "ДНР" все еще скорбят по ликвидированному экс-главарю Захарченко

В соцсети тоже посмеялись с такого поступка фаната террориста. Хотя некоторые отметили, что это, скорее всего, фотошоп.

Фанат главаря террористов Захарченко нанес его портрет на свой автомобиль

Фанат главаря террористов Захарченко нанес его портрет на свой автомобиль

twitter.com/666_mancer

"Портрет Захера на фашистской машине? Что за богохульство!!", "Портрет покойника на машине? Не феншуйно", "Кур будет развозить", "Попытка психологически парализовать гаишников", "На Рейкьявик поедет, к сожалению, не видно, так как это фотошоп", – прокомментировали пользователи.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе на территории расположения 5 ОМСБр террористов открыли мемориал ликвидированному главарю "ДНР" Александру Захарченко.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Убийство Александра Захарченко
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса террористы "ДНР"
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Захаращенная машина
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
чувак справа наверное святой, над головой нимб!))))))
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