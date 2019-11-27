"Что за богохульство!?" В сети высмеяли поступок фаната Захарченко

Фанаты "русского мира" на Донбассе до сих пор скорбят по ликвидированному экс-главарю "ДНР" Александру Захарченко и всячески пытаются поделиться ею с другими.

Например, один из них решил нанести портрет главаря террористов на свой автомобиль. Соответствующим снимком в Twitter поделился блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хорошо, когда сразу видно, что хозяин машины – долбо*б", – подчеркнул он.

В "ДНР" все еще скорбят по ликвидированному экс-главарю Захарченко

В соцсети тоже посмеялись с такого поступка фаната террориста. Хотя некоторые отметили, что это, скорее всего, фотошоп.

Фанат главаря террористов Захарченко нанес его портрет на свой автомобиль twitter.com/666_mancer

"Портрет Захера на фашистской машине? Что за богохульство!!", "Портрет покойника на машине? Не феншуйно", "Кур будет развозить", "Попытка психологически парализовать гаишников", "На Рейкьявик поедет, к сожалению, не видно, так как это фотошоп", – прокомментировали пользователи.

Скриншот twitter.com/666_mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе на территории расположения 5 ОМСБр террористов открыли мемориал ликвидированному главарю "ДНР" Александру Захарченко.

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