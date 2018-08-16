Недавно в комментариях прозвучало опасение: а если мы ребенку скажем, что никто не может смотреть на твои половые органы, и следующие 150 лет он никому их не покажет.

Давайте доведем эту мысль до абсурда через аналогию. Например, скажем детям, что без взрослых переходить дорогу нельзя или что прикасаться к розетке запрещено. И что? Будут ходить за ручку до 120 лет и просить родственников включить чайник/компьютер/стиралку?

Как проходит обучение безопасности? Пока дети совсем крохи, мы заботимся о них, и чаще говорим просто "нельзя". Как только они становятся старше, мы объясняем: переходить дорогу нужно внимательно, только на зеленый свет. И с каждым годом даем все больше информации.

Что происходит с сексуальным образованием? По сути до совершеннолетия или даже дольше дети слышат только "нельзя". Без объяснений, чего стоит опасаться, как уберечь себя от негативных последствий, как действовать в той или иной ситуации. И доходит до того, что даже в наше время не все подростки связывают секс и беременность. А взрослые спохватываются только тогда, когда что-то нехорошее уже случилось. И винят во всем... подростка.

Я предлагаю задать себе такие вопросы:

Что я сделал (-а) для безопасности моего ребенка в области сексуальности?

Какие правила мы уже обсудили, а какие только предстоит?

Знаю ли я достаточно, чтобы дать детям грамотную и полную информацию о сексе и сексуальности?

Готов (-а) ли я говорить о ВИЧ, ЗППП, контрацепции, изнасилованиях, воздержании, границах сексуальных отношений, любви, алкоголе, наркотиках?

Как много ситуаций мы уже разобрали, чтобы мой сын или дочь знали, как действовать в том или ином случае?

Достаточно ли мы обсуждали вопросы личных границ и культуры согласия?

Знают ли они, куда обратиться в случае насилия, незапланированной беременности, заболеваний?

Кто, кроме меня, может в этой ситуации стать для них поддержкой и опорой?

К кому я могу обратиться за помощью, если мой ребенок попадет в сложную ситуацию, и я не буду справляться эмоционально?

Действительно ли я тот взрослый, на кого можно положиться: прийти с любой проблемой, не боясь скандалов, крика, контроля, нотаций, обвинений?

И даже если вы ответили на большинство вопросов "нет", это не повод отчаиваться. Это повод начать об этом читать и говорить. Сразу можно потренироваться на друзьях, родителях, знакомых, а потом уже, набравшись немного опыта, перейти к детям. Это не так страшно, как кажется. Особенно, если вы будете больше слушать и меньше говорить.